Une plus grande proximité avec les jeunes

Initialement prévu pour se tenir fin avril, le forum présidentiel de la jeunesse a été reporté. Il devrait avoir lieu très rapidement.

Interrogée jeudi par Focus Infos, la ministre de la Jeunesse et du Développement à la base, Victoire Tomegah Dogbé, rappelle que cette initiative est une réponse

du Chef de l’Etat aux souhaits de sa jeunesse d’être mieux écoutée et associée au processus de développement.

‘Les jeunes n’ont cessé d’exprimer leurs vifs désirs de dialoguer directement avec le président de la République (…) La décision d’initier un forum présidentiel répond au souci de Faure Gnassingbé de renforcer sa proximité avec les jeunes, de pouvoir les écouter sur les questions qui les préoccupent et surtout recueillir leurs propositions pour répondre le plus efficacement possible à leurs attentes’, explique la ministre dans une longue interview.