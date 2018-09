La Voix de l’Amérique (VOA) va être autorisée à diffuser en FM au Togo. Une convention en ce sens sera signée mardi. Le signal sera récupéré, puis diffusé grâce à l’appui technique de Radio Lomé.

Voice of America est le service de diffusion internationale radio et télévision du gouvernement américain financé par le Broadcasting Board of Governors

La radio dispose de programmes spécifiques destinés à l’Afrique en langue française. Ils sont disponibles sur internet.