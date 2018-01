Le Salon du mariage aura lieu cette année du 9 au 11 février au parc des expositions de Lomé, apprend-on dans les colonnes de Togo Réveil.

Pendant 3 jours, professionnels du secteur et futurs mariés pourront échanger et s’informer pour que la fête soit la plus belle.

De nombreux prestataires sont présents : couturiers, traiteurs, chausseurs, fleuristes, DJ, conseillers conjugaux …