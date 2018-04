Vivre le pardon

‘Triste réalité que celle des Africains qui croient qu'entre frères, rien n'est possible et que la meilleure des actions est de saboter la politique (…) Il nous faut, Togolais, offrir le pardon et surtout le vivre en retour. A quelques niveaux que ce soit. Dans nos familles, dans nos relations, dans nos corporations, sur nos lieux de travail, dans nos relations de tous les jours avec autrui. Créons des changements positifs autour de nous. C'est simple et facile. Essayons’, écrit mardi Le Médium.

Une référence à la situation politique qui prévaut dans le pays et au difficile dialogue entre pouvoir et opposition.