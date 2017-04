15.000 nouveaux emplois seront créés dans l'agriculture

Financements publics et privés

1.250 milliards de Fcfa seront investis dans les dix prochaines années pour accompagner le développement du secteur agricole. Un peu moins de la moitié proviendront d’investissements privés.

Le Programme d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) prévoit d’injecter 75 milliards par an.

Les investissements publics se concentreront sur la réalisation d’infrastructures de production, le soutien à la planification et à la gestion des unités spatiales de développement agricole, le soutien à la formation agricole, au recours aux nouvelles technologies.

La stratégie est globale et prévoit aussi un accompagnement des producteurs : octroi de subventions directes, lignes de crédit, notamment.

Pour mobiliser les fonds privés, les pouvoirs publics entendent développer l’agro industrie et multiplier les agropoles à travers le pays.

Le PNIASAN devrait permettre la création de 15.000 nouveaux emplois directs. A terme, l’indice de pauvreté rurale pourrait passer de 55 à 27%.

Cet ambitieux programme table sur l’amélioration de la balance commerciale agricole de plus de 25% et une hausse de 10% du revenu moyen des exploitations familiales.

Au Total, 2 millions de Togolais sont concernés par cette nouvelle politique agricole.