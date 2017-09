1961, 1992, 2017

Il y a 25 ans, une majorité de Togolais adoptaient par référendum la constitution. La fameuse version de 1992 brandie aujourd’hui par l’opposition pour exiger le départ du président démocratiquement élu et pour refuser de voter en faveur d’une révision constitutionnelle limitant à deux le nombre de mandats à partir de la prochaine élection en 2020.

La coalition de l’opposition s’est voulue didactique ce mercredi en expliquant que le texte de 1992 avait été adopté ‘pour restaurer l’unité et la cohésion nationale contre le tribalisme érigé en méthode de gouvernance’. Mais les opposants oublient de préciser que cette constitution avait été conçue uniquement dans le but de faire barrage par tous les moyens au président Gnassingbé Eyadema. On ne peut pas tordre le cou à l'histoire.

Certains Togolais actifs sur les réseaux sociaux émettent même l’idée de revenir à la constitution de 1961. Mandant de 7 ans renouvelable dans limitation, scrutin à un tour. L’un des initiateurs n’était autre que … Sylvanus Olympio, premier président de la République.

Le débat est loin d'être clos.