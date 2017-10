A Saint-Petersbourg, Dama Dramani vante les mérites du dialogue

La 137e assemblée de l’Union Interparlementaire (UIP) se tient jusqu’à mercredi à Saint-Pétersbourg au palais de Tauride, le berceau du parlementarisme russe.

Le Togo est représenté par le président du Parlement, Dama Dramani.

‘Promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique’, tel est le thème de la rencontre.

Lors de son intervention, M. Dramani a souligné que le monde actuel était en proie à l’extrémisme violent. Et l’Afrique n’est pas épargnée, a-t-il dit. Que ce soit le terrorisme ou les conflits inter-ethniques et religieux.

Il a rappelé le souci permanent de son pays de préserver un climat de paix, de dialogue et de coexistence inter-religieuse.

‘Le dialogue politique et le dialogue des cultures demeurent les voix royales pour un climat socio-politique apaisé propice au développement du continent", a-t-il déclaré.

Dama Dramani est revenu sur la situation politique qui prévaut au Togo dénonçant les manœuvres tendant à remettre en cause l’ordre constitutionnel par la rue. Il a qualifié l’attitude des opposants d’anti-démocratique.

Le président de l’Assemblée a enfin rappelé que Faure Gnassingbé était ouvert au dialogue et prêt pour une ‘sortie de crise apaisée.’

La conférence a été ouverte par le président russe Vladimir Poutine et est co-dirigée par

L'UIP, fondée en 1889, est l’organisation parlementaire internationale la plus ancienne. Au cours de son histoire la mission de l'UIP a toujours été conçue comme une contribution à la mise en place et le perfectionnement des institutions parlementaires, la garantie des principes et des normes du droit international, le développement de la coopération entre les Etats et les peuples.