APF : Dramani devient membre du Bureau

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a un nouveau président. Il s’agit de Jacques Chagron, le président du Parlement québécois. Le poste de premier vice-président revient à Guillaume Soro, patron de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

La réunion plénière de l’organisation qui s’est achevée en milieu de semaine à Luxembourg a également procédé à l’élection des membres de son Bureau. A signaler, l’arrivée de Dama Dramani, le président du Parlement togolais.

L’APF est l’assemblée consultative de la Francophonie, elle est constituée de sections membres représentant 78 parlements ou organisations.

Elle adopte des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans les domaines politique, économique, social et culturel. Elle adopte également des avis et des recommandations destinés à la conférence ministérielle de la Francophonie (dont la prochaine édition aura lieu en novembre à Lomé) et au Conseil permanent de la Francophonie ainsi que des recommandations destinées aux Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage.