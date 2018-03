APF : conférence des présidents ce jeudi à Lomé

Guillaume Soro, le patron de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, présidera jeudi à Lomé la Xe conférence des présidents d’Assemblées et de Sections de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Selon les organisateurs, les thématiques suivantes seront abordées : coopération interparlementaire entre Etats membres de l’APF, situation politique et sociale dans l'espace francophone et examen de l’ordre du jour de la prochaine assemblée régionale Afrique (mai 2018 au Cap Vert).

‘Nous allons discuter de problèmes très importants comme le développement de la démocratie, la protection des libertés individuelles et collectives, la création et le renforcement de l'état de droit, la croissance et la sécurité de nos populations’, a indiqué mercredi Moustapha Niasse, le président du parlement sénégalais, à son arrivée dans la capitale togolaise.

Une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre seront représentés à cette conférence.

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie adopte des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans les domaines politique, économique, social et culturel.

Elle adopte également des avis et des recommandations destinés à la Conférence ministérielle de la Francophonie et au Conseil permanent de la Francophonie ainsi que des recommandations destinées aux chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage.