Apévon veut mobiliser pour obtenir les réformes

A la tête d’un nouveau parti depuis la fin de l’année dernière après avoir dirigé le CAR, Dodzi Apévon, le président des Forces démocratiques pour la République (opposition) s’est montré pessimiste quant à la possibilité pour l’opposition d’obtenir des réformes

‘C’est par la mobilisation que l’on pourra arracher les réformes et réaliser une possible alternance. On parle aujourd’hui des réformes mais ceux qui sont au pouvoir depuis 50 ans veulent les faire à leur manière. Ils veulent conduire le pays vers l’abîme’, a-t-il déclaré lundi.

Le gouvernement envisage de mener un certain nombre de réformes institutionnelles et constitutionnelles qui sont actuellement discutées au sein d’une Commission de réflexion.

Le processus est complexe et non-partisan car il s’agit d’évolutions qui détermineront le futur du Togo.

se dit persuadé de la volonté du pouvoir de ne pas engager de réformes ou de les faire à sa manière.