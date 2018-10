'C'est tout le monde ou personne !'

Les deux représentants de l’opposition extra-parlementaire et celui de la société civile désignés par la coalition de l’opposition pour siéger à la Commission électorale devaient prêter serment jeudi devant la Cour constitutionnelle.

Patatra, la cérémonie a été annulée.

La raison ? Les opposants exigent que la prestation se déroule en même temps pour les 8 représentants.

Or, la question des 5 sièges de l’opposition parlementaire n’a pas encore été résolue par les députés.

‘Nous l’avons bien dit, nos représentants prêteront serment ensemble et non par vague. Si nos huit représentants ne sont pas élus et nommés, nul d’entre eux n’ira à la Céni’, a déclaré Isabelle Améganvi, une des responsables de la coalition.