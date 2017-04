Cap sur la relance de l’industrie et du tourisme

L’industrie et le tourisme sont deux secteurs stratégiques pour l’économie que le chef de l’Etat veut redynamiser, a indiqué mardi.

Yaovi Attigbé Ihou, le nouveau ministre de l’Industrie et du Tourisme, a pris ses fonctions mardi. L’annonce de sa nomination était intervenue vendredi dernier en conseil des ministres.

Cet ancien banquier veut redynamiser ces deux secteurs stratégiques pour l’économie et pour l’emploi. Dans ce cadre, il suivra à la lettre la feuille de route fixée par le président Faure Gnassingbé, notamment en ce qui concerne le secteur industriel qui dispose d’un fort potentiel.

S’agissant du tourisme, le pays espère accueillir 500.000 visiteurs à l’horizon 2020. A la fois pour le tourisme de conférence et d’affaires et pour le l’éco-découverte de plus en plus en vogue.

L’ex-directeur de l’UTB (Union Togolaise de Banque) reprend une partie des départements gérés jusque là par la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Bernadette Legzim-Balouki.