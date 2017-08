Construire une société meilleure

‘Les Jeunes édifient la paix’. Thème retenu samedi par le Togo et la communauté internationale pour marquer la Journée internationale de la jeunesse.

Victoire Tomégah-Dogbé, la ministre en charge du Département, a appelé les jeunes – ils représentent 60% de la population – à l’esprit de tolérance et de cohésion sociale afin d’assurer au pays la stabilité et le développement.

‘Le processus de développement inclusif dans lequel le Togo s’est lancé requiert la participation pleine et totale des jeunes, toutes catégories confondues. L’action est nécessaire et importante pour l’édification de la paix et le développement durable’, a-t-elle déclaré.

Mais pour parvenir à cet objectif, la jeunesse doit exprimer ses idées de manière pacifique et cultiver les valeurs d’humilité, a-t-elle ajouté.

Pour Mme Tomégah-Dogbé, les jeunes doivent saisir les opportunités offertes par le gouvernement ou par les communautés, quartiers, villages, villes pour vivre pleinement leur citoyenneté et participer ainsi à la construction d’une société togolaise meilleure.