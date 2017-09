Cortèges sécurisés

Concertation entre la police et les opposants

Le ministère de l’Administration territoriale et celui de la Sécurité ont tenu mardi à préciser les choses concernant les manifestations organisées par l’opposition mercredi et jeudi et ceci afin d’éviter toute contestation de la part des organisateurs.

Pour Lomé, le tracé d'un itinéraire a été revu et accepté

Les opposants avaient l’intention de manifester dans 45 villes de l’intérieur du pays. Les deux parties se sont entedus du 10 villes. Impossible en effet d’assurer la sécurité partout faute d’effectifs suffisants.

Les 10 villes retenues, sont Dapaong, Tandjouaré, Kara, Bassar, Sokodé, Tchamba, Atakpamé, Anié, Kpalimé et Tsévié.

Ces rassemblements sont organisés par le CAP 2015, le Groupe des six, le PNP et Santé du Peuples. Ils entendent exiger la mise en œuvre rapide de réformes politiques (mode de scrutin, limitation du mandat présidentiel, retour à la constitution de 1992 …).

Le 19 août dernier, une manifestation organisée par le PNP avait mal tourné occasionnant la mort de deux personnes, de nombreux blessés parmi les forces de l’ordre et des pillages et destruction.

Les pouvoirs publics ne veulent pas revivre de tels évènements ; raison pour laquelle un soin tout particulier a été porté à la préparation des itinéraires en totale concertation avec les formations de l’opposition.