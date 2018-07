40 plateformes solaires multifonctionnelles pour 40 localités togolaises. C’est le projet annoncé vendredi par le ministère du Développement à la base.

Une initiative qui fait partie du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) mené en coopération avec le PNUD.

7 seront installées dans la région Maritime, 11 dans la région des Plateaux, 7 dans la région Centrale, 6 dans la région de Kara et 9 dans celle des Savanes.

Ces plateformes doivent favoriser la croissance et la création d’emploi dans un contexte de pauvreté, faciliter l’accès à l’énergie dans les zones rurales, à travers des solutions propres et durables, promouvoir la diversification des activités économiques au niveau local et la création des activités génératrices de revenus, notamment dans l’agriculture, renforcer la cohésion sociale, la gestion communautaire et la prévention des conflits.

Le projet dans sa philosophie entend développer le tissu économique et social, stimuler l’initiative économique des femmes et alléger leur charge de travail domestique.

Enfin, ces plateformes solaires doivent permettre la création d’un modèle économique inclusif.