La communauté internationale n’a pas la culture de la transparence. Isabelle Améganvi, l’une des responsables de l’ANC (opposition), a dénonné vendredi l’attitude des pays occidentaux après chaque élection au Togo.

‘La communauté internationale n’a jamais contourné les fraudes. Elle a toujours été là, mais elle n’a jamais rien pu faire. Mais à chaque fois, elle dit que les irrégularités ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin’, a déploré l’opposante.

La solution existe, assure-t-elle. Il faut une réforme du cadre électoral, du code électoral et une transition politique.

On rappellera à l’ANC et aux autres formations politiques que l’alternance ne se décrète pas. Elle est le résultat d’élections et exprime la volonté du peuple.