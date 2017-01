Démarche d'avant-garde

Le Togo vient d’inaugurer son portail de l’administration publique. La population peut accéder à toute une série d’informations pratiques (formalités, santé et vie sociale, emploi, entreprise, justice ou encore éducation et formation).

Le site devrait permettre d’accélérer l’accomplissement des démarches tout en informant au plus près les citoyens.

Cet outil est une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration.

Cet écosystème digital marque une avancée sans précédent dans l’accès à l’information publique au Togo, a expliqué mercredi Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, artisan du projet.

Elle a également indiqué que ce portail était une avancée supplémentaire vers plus de droit et davantage de démocratie pour les Togolais.

Ce nouveau portail répond à une attente forte des Togolais puisque selon une étude en 2016 pilotée par la cellule économie numérique du gouvernement, 74% des internautes souhaitent un site web unique pour accéder à l’ensemble des téléservices du territoire.

Projet identifié comme prioritaire, il repose sur un partenariat étroit des administrations.

Il est conçu pour simplifier, orienter et faciliter la vie des usagers dans leurs démarches administratives via les technologies de l’information et de la communication.