Démocratie participative

Une Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles a été créée en début d’année. Elle devra proposer dans les meilleurs délais un texte global qui prend en compte l’histoire du Togo, refléter les réalités et répondre aux aspirations les plus profondes de la population.

Le gouvernement milite pour un exercice participatif avec l’implication directe des Togolais, les premiers concernés.

C’est dans cet esprit que le site de la Commission donne la possibilité à la population de poster des idées, des suggestions ou des recommandations. Il suffit de cliquer sur un lien pour déposer son commentaire. Rien de plus simple.

L’expression de la démocratie directe pour des réformes essentielles.