Dialogue entre le 23 et le 26 janvier ?

Le dialogue entre le pouvoir et l’opposition pourrait se dérouler entre le 23 et le 26 janvier. Information contenue dans un communiqué publié par la coalition de l’opposition à l’issue de ses entretiens mardi avec le président de l’Union africaine, Alpha Condé.

Ces dates auraient été suggérées par le président guinéen selon le document qui n’émane pas des autorités officielles à Conakry, mais de l’opposition. Il faut donc rester très prudent sur ces annonces.

Les participants, comme ils l’avaient déjà fait lors de précédentes rencontres, ont souligné la ‘nécessité impérieuse du dialogue’.

Mais les opposants continent d’exiger huit préalables pour rejoindre la table des discussions. On peut citer la libération des personnes interpellées lors des manifestations, la levée des contrôles judiciaires concernant les incendies des marches de Lomé et de Kara (2013) ou encore l’autorisation de manifester à Mango, Bafilo et Sokodé.

Le président guinéen est un facilitateur dans le dossier togolais.