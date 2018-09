Equité, égalité, prospérité

Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie politique et publique. Les chiffres communiqués jeudi par Kolani Tchabinandi Yentchare, la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme en attestent.

Depuis l’introduction d’une politique nationale de l'équité et de l’égalité de genre PNEEG) en 2011, les évolutions sont notables sans être spectaculaires. Mais c’est un long processus.

En 2015 – année de référence – 53,7% de femmes étaient actives dans le secteur économique (contre 46,3% d’hommes). Dans l’administration, les femmes sont passées de 15,4% en 2011 à 35,81% quatre an plus tard.

En 2018, la tendance devrait se confirmer et se renforcer.

‘Nous souhaitons faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance', explique la ministre.