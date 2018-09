Esprit de maturité

En Afrique, les élections sont toujours sources de tensions et parfois de violences. Le Togo a connu de tragiques épisodes, mais depuis plus d’une décennie, les consultations se déroulent dans le calme.

Ce qu’a fait observer mercredi Awa Nana Daboya, la présidente du HCRRUN (Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale).

Elle souhaite que les prochaines consultations se déroulent dans le même climat.

‘Pour les échéances à venir et qui s’annoncent plus ardues, le HCRRUN émet le vœu, comme par le passé, que toutes les composantes sociales de notre pays mutualisent leurs talents, leurs énergies et leur savoir-faire afin de donner une plus grande surface d’espoir à la réconciliation et à l’unité nationale’, a-t-elle déclaré.

Le Togo organisera le 20 décembre prochain des élections législatives. L’opposition s’est engagé à y participer.