Examen ajourné

Le parti UNIR (majoritaire) a recommandé mardi un ajournement de l’examen de la proposition de loi introduite par deux formations de l’opposition parlementaire (ANC et ADDI).

Un texte qui porte sur une réforme du mode de scrutin et sur la limitation du mandat présidentiel.

‘UNIR est favorable aux réformes et ce que nous avons proposé est un ajournement et non un rejet’, a expliqué Christophe Tchao, le président du groupe à l’Assemblée au micro d’une radio privée.

Il estime que des discussions similaires au lieu au sein de la commission de réflexion sur les réformes.

‘Comme les conclusions seront transmises à l’Assemblée, il nous a semblé judicieux d’attendre en lieu et place de continuer le même exercice au Parlement’, a-t-il précisé.

Le parlementaire a regretté l’absence de volonté de consensus de la part des formations de l’opposition.