Expertise dans la gestion de la commande publique

L'Etat doit former de bons expertrs

L’Autorité de régulation des marchés publics continue de former les étudiants togolais aux principes et techniques de la commande publique.

Son directeur général, René Kapou, a annoncé lundi devant des étudiants réunis à l’université de Lomé (UL) qu’il souhaitait renforcer la filière.

Des discussions étaient en cours avec l’UL et l’ENA (Ecole nationale d’administration) pour des cycles de spécialisation en procédure de passation de marchés et d’exécution et de contrôle des marchés publics.