Fabre n'est pas intéressé par des élections

La Cour constitutionnelle n’est pas dans son rôle (…) elle n’a rien à avoir dans cette affaire d’élections’, a déclaré jeudi sur Zéphyr Fm Jean-Pierre Fabre, le chef de l’ANC (opposition).

Pour l’opposant, l’institution ne fait que ‘perturber le dialogue’.

La Cour constitutionnelle s’est contentée de rappeler en début de semaine l’obligation légale pour le gouvernement et la Commission électorale (Céni) d’organiser les élections législatives dans les délais. Le mandat de l’actuel Parlement s’achève le 19 août prochain.

Jean-Pierre Fabre ne veut pas entendre parler d’élection. Et pour cause. Rien ne dit en effet que son parti et ses alliés sortiraient vainqueur du scrutin. Sans consultation électorale il peut toujours clamer que le peuple est derrière lui. Ca ne mange pas de pain.