Fabre s’en remet à Dieu

Jean-Pierre Fabre, le chef de l’ANC (opposition) veut ménager les chrétiens et les musulmans. C’est pour cette raison que la semaine prochaine une seule manifestation est prévue jeudi.

‘La lutte que nous menons est entre les mains de Dieu et nous demandons aux chrétiens et aux musulmans de continuer par prier. La semaine prochaine, nous n’allons marcher que le jeudi car le vendredi c’est le jour de prières des musulmans et le samedi les chrétiens feront leur pèlerinage à Kovié sous les pieds de la Sainte Vierge Marie’, a déclaré M. Fabre.

Il a confirmé le principe d’un dialogue avec le pouvoir sans toutefois donner de date.

Les protestataires réclament un retour à la constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé dont le mandat s’achève en 2020.