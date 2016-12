Fabre toujours en mode alternance

‘L’ANC est convaincue qu’une alternance politique, respectueuse des principes démocratiques, est un facteur déterminant de résolution juste et durable de la crise togolaise et, partant de développement économique et de progrès social’, a déclaré vendredi Jean-Pierre Fabre, le leader de cette formation d’opposition, lors de ses vœux aux Togolais.

L’alternance ne se décrète pas mais se gagne par les urnes. L’ANC a connu ces dernières années une série de déboires électoraux.

Pour Jean-Pierre Fabre, la politique gouvernementale ne répond pas aux aspirations de la population à la fois sur le plan politique et économique.