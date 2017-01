Faure Gnassingbé sur TMC ce soir

Le président Faure Gnassingbé sera lundi soir dans l’émission ‘Quotidien’ diffusée par la chaîne française TMC (TNT, câble, satellite) à 18h TU.

Ce programme mêlant info et humour est animé par Yan Barthès, transfuge de Canal+ où il animait 'Le petit journal'.

La chaîne avait un envoyé spécial au Mali lors du dernier sommet Afrique France samedi à Bamako.

M. Gnassingbé a répondu aux questions d’Hugo Clément sur les relations entre l’Afrique et la France et sur les moyens de lutter plus efficacement contre l’extrémisme.

