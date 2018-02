Faure : 'Nous parviendrons à nous entendre sur l’essentiel'

Le président Faure Gnassingbé s’est exprimé mardi sur son compte Twitter au lendemain de l’ouverture du dialogue politique.

‘Unis par notre appartenance à la mère patrie, je reste convaincu que nous parviendrons entre filles et fils d'une même nation, à nous entendre sur l’essentiel.’, écrit le chef de l’Etat. Il invite ‘chacun de nous à promouvoir la tolérance et à demeurer préoccupé par la Paix et le Développement de notre cher pays’.

Faure Gnassingbé a accordé la grâce à 45 des 92 personnes détenues en raison de violences lors de manifestations organisées par l’opposition.