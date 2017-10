Feu vert des autorités pour les manifestations

Les manifestations projetées par la coalition de l’opposition les 4 et 5 octobre prochains ont été autorisées. Les organisateurs et les pouvoirs publics se sont entendus sur les différents itinéraires à Lomé et en province.

‘La marche est bien évidemment autorisée, pourvu que cela se passe correctement’, a souhaité Payadowa Boukpessi, le ministre de l’Administration territoriale.

Les forces de l’ordre assureront la sécurité des cortèges pour éviter tout débordement.