Le député français François Loncle, membre du groupe d’amitié France-Togo à l’Assemblée, a été reçu lundi par le président Faure Gnassingbé.

‘Je me réjouis des efforts et des différentes initiatives du chef de l’Etat qui démontrent le rôle de plus en plus important que joue le Togo’, a déclaré l’élu (socialiste) de l’Eure.

Il faisait référence au Forum économique Togo-Allemagne organisé et à la tenue au mois d’octobre du Sommet Afrique-Israël.