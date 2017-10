Incidents en marge des rassemblements de l'opposition

Des incidents se sont produits jeudi à Lomé et en province en marge des manifestations organisées par l’opposition. Des groupes bien organisés ont quitté les cortèges pour s’en prendre à la population et s’attaquer à des biens publics et privés.

‘De nombreux concitoyens ont été victimes d’actes de violence dans plusieurs quartiers de Lomé. Très tôt le matin, certains groupes de manifestants se sont désolidarisés des autres pour aller attaquer des passants à Adidogomé, Akodéssewa, au grand marché, à Totsi, Hédzranawoé…’, a indiqué le ministère de la Sécurité.

Des incidents similaires ont été signalés à Sokodé.

Les auteurs seront retrouvés et jugés, ont prévenu les autorités.

Les marches ont connu une faible participation comme la veille.