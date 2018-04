Indépendance : début des cérémonies

Le président Faure Gnassingbé doit ranimer jeudi la flamme du souvenir à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance du Togo.

Le monument est situé en centre ville, en face de l'hôtel du 2 février.

Il aura à ses côtés le Premier ministre, Selom Komi Klassou, le président de l’Assemblée nationale, Dama Dramani et les membres du gouvernement.

Vendredi le chef de l’Etat présidera à partir de 8h30 (TU) le défilé civil et militaire. Trois heures au cours desquelles ont pourra observer l’impeccable tenue des soldats, des parachutistes, des douaniers, des gendarmes, des marins, des pompiers des pilotes de l’armée de l’air.

Les Forces armées togolaises ont acquis une excellente réputation au plan africain et international. Les hommes sont expérimentés et capables de réagir à toutes les situations sur n’importe que théâtre d’opération. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux contingents togolais participent à des mission de paix des Nations Unies et de l’Union africaine.