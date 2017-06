60 % de la population africaine a aujourd’hui moins de 25 ans, un véritable défi pour les dirigeants du continent.

La commission de l’Union africaine, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et la BAD, a élaboré une feuille qui souligne l’importance de tirer profit des dividendes démographiques.

Le Togo adhère pleinement à cette stratégie et a lancé jeudi son plan national.

Un plan qui comporte 4 axes majeurs, l’emploi et l’entrepreneuriat, l’éducation et le développement des compétences, la santé, la gouvernance et l’autonomisation de la jeunesse.

‘La mise en œuvre de cette feuille de route constitue une opportunité pour amplifier la croissance de nos Etats’, a déclaré le ministre de la Planification, Kossi Assimaïdou qui a précisé que son pays n’avait pas attendu les directives de l’UA pour investir dans la jeunesse.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et du représentant de la BAD.