L'Assemblée rend hommage à Mawulikplimi Kodjo Kossigan

Les députés ont rendu vendredi un dernier hommage à leur collègue Mawulikplimi Kodjo Kossigan (UNIR) décédé à l’âge de 44 ans le 28 février dernier.

Le président du Parlement, Dama Dramani, a rendu hommage aux qualités de l’homme et à son combat pour la démocratie.

Le Premier ministre assistait également à la cérémonie ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

Mawulikplimi Kodjo Kossigan (UNIR) était très actif à l’Assemblée. Président de la commission parlementaire pour la lutte contre les armes légères et de petits calibres, vice-président de la commission des relations extérieures et de la coopération et rapporteur du groupe d’amitié Togo-Côte d’ivoire-Burkina Faso.