L'UFC à la recherche de 'compromis intelligents'

Il y a 7 ans, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) et l’Union des forces de changement (UFC, opposition) signaient un accord historique de gouvernement.

En ce jour anniversaire, la formation dirigée par Gilchrist Olympio se félicite de ce choix qui a permis au Togo de s’engager dans une période de ‘décrispation politique’ qui a favorisé la relance économique et joué un rôle déterminant pour le retour du pays sur la scène internationale.

Mais l’UFC souligne que les attentes de la populations ‘restent encore grandes et légitimes’. Notamment en matière de lutte contre le chômage des jeunes et sur la question ‘cruciale’ des réformes institutionnelles, constitutionnelles et de la décentralisation.

‘A l’occasion du 7e anniversaire de l’accord UFC-RPT/UNIR, l’UFC lance un appel à tous les Togolais de tous bords politiques, à taire leurs rancœurs et privilégier le dialogue et la concertation qui seuls, peuvent permettre d’obtenir des compromis intelligents indispensables pour conduire notre cher Togo vers la prospérité’, indique un communiqué de la formation.