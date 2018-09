L'action municipale est un symbole fort de la démocratie

Cristina Martins Barreira, l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Togo, s’est félicitée de l’annonce de la tenue d’élections locales au mois de décembre.

‘Nous espérons qu’elles se tiendront avec la participation de tous les acteurs pour que des réponses soient apportées aux préoccupations des populations. Car la décentralisation représente un amortisseur social très fort face aux défis mondiaux actuels’, a souligné la diplomate.

La Commission électorale (Céni) a annoncé la tenue du scrutin le 16 décembre. Une proposition que doit confirmer le gouvernement.

L’engagement de l’UE auprès des autorités pour mettre en œuvre la politique de décentralisation a toujours été très important.

C’est près de 100 milliards de Fcfa qui sont alloués par l’Union européenne, l’Allemagne et la France sur la période 2016-2021 pour appuyer les collectivités locales et le processus global.

L’appui concerne, notamment, la planification et le suivi budgétaire, l'état civil, la mobilisation et la gestion des recettes, l'eau et l'assainissement, la reddition des comptes, l'énergie et l'environnement, la conception et le suivi de projets d’infrastructures.

L’action municipale est indispensable pour renforcer la démocratie, elle l’est aussi pour contribuer au développement.