L'alliance du téléphone et du solaire

Une initiative présidentielle baptisée ‘CI-ZO’ a été annoncée jeudi en conseil des ministres. Elle doit permettre à plus de 2 millions de togolais d’accéder à l’électrification d’ici 2022 grâce à des kits solaires individuels payés de manière échelonnée via les porte-monnaie mobiles. Cette innovation ferait ainsi passer le taux d’électrification rurale de 7% à plus de 40% d’ici 2022.

Les ministres des Mines et de l’Energie et de l’Economie numérique ont donné des détails sur cette opération.

L’idée est de s’appuyer sur le développement de la téléphonie mobile et les modèles d’affaires innovants pour assurer massivement l’électrification en faveur des populations en milieu rural.

La commercialisation des équipements solaires individuels se fera par l’intermédiaire de sociétés privées. Le rôle de l’Etat sera de mettre en place les conditions pour que l’initiative soit la plus efficace possible.

Le coût global du projet est estimé à environ 8,7 milliards de Fcfa auxquels viendront s’ajouter un investissement privé de plus de 60 milliards pour électrifier 300.000 foyers.

Une phase pilote avec 20.000 kits sera lancée avant la fin de l’année.