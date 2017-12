L'opposition en appelle à la Cédéao

Un sommet ordinaire de la Cédéao est prévu demain à Abuja (Nigeria). L’organisation est actuellement présidée par le Togo.

L’opposition à Faure Gnassingbé a émis le souhait que cette rencontre soit l’occasion de mettre la crise politique sur la table.

‘Nous demandons chefs d’Etat de s’asseoir avec Faure Gnassingbé et de parler avec lui du dialogue afin qu’il s’ouvre au plus vite et qu’il permette de trouver des solutions durables’, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordinatrice de la coalition des 14 partis d’opposition.

Ces derniers organiseront une nouvelle manifestation samedi.