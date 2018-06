L'opposition oublie d'aller à l'essentiel

Quel temps perdu ! Au lieu de se concentrer sur l’essentiel, l’opposition consacre son énergie à organiser des manifestations.

Le ministère de la Sécurité a donné son accord à condition que les marches prévues cette semaine empruntent des itinéraires déterminés, sécurisés et qui gênent le moins possible l’activité de la population. Rien de plus normal.

Mais les opposants ne l’entendent pas de cette oreille et maintiennent leur plan de départ.

Ils accusent déjà le gouvernement de ‘logique répressive’.

La coalition de l’opposition ferait mieux de reprendre les discussions avec le pouvoir pour trouver une issue à la crise politique.

Les Togolais ne peuvent pas se payer le luxe d’une crise qui s’éternise depuis août 2017.