L'opposition radicalise son message pour mobiliser

Plusieurs partis de l'opposition ont annoncé samedi de nouvelles manifestations pour les 4 et 5 octobre prochains. Et la thématique est claire. Le 4 sera un ‘ultime avertissement’ donné au gouvernement et le jour suivant sera une ‘marche de la colère’.

La coalition des 14 partis invite les Togolais à participer ‘encore plus nombreux’ aux manifestations. Les derniers rassemblements n’ont pas été un succès avec une faible mobilisation. La journée ‘Togo mort’ organisée vendredi a été très peu suivie dans la capitale comme dans le reste du pays.

Raison pour laquelle l’opposition tente de radicaliser son message.

Si officiellement les revendications portent sur une limitation du mandat présidentiel, acceptée et votée récemment par les députés, on a compris que l'objectif de l’opposition n’est pas d’engager le dialogue pour renforcer la démocratie, mais de rechercher la confrontation.