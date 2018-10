La Wish List de la coalition

La coalition de l’opposition a publié dimanche la liste de ses représentants à la Commission électorale (Céni), conformément aux recommandations de la Cedeao.

Parmi les 5 délégués de l’opposition parlementaire, plus aucune trace de l’UFC. Il y a juste l’ANC, le CAR et l’ADDI.

Pour Isaac Tchiakpé, l’un des conseillers de Gilchrist Olympio, le président de l’UFC, rien n’est encore définitif.

L’Assemblée nationale devra valider la liste adressée par la coalition. Le Parlement est dominé par les députés de la majorité et l’UFC a signé un accord de gouvernement. Donc Wait and see.

‘Le choix se fera par l’Assemblée nationale qui devra respecter la loi électorale et le statut de l’opposition’, indique M. Tchiakpé.

L’UFC est une formation historique de l’opposition.