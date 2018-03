Non à la politique politicienne !

La plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance (PLAFOND) a salué samedi la tenue d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition.

‘Ayons foi en l’avenir, le président de la République nous tend la main. Non à la politique politicienne, oui à un dialogue politique franc, direct sans tabou’, a déclaré Évariste Tchakpé, le conseiller politique du chef de l’Etat guinéen, membre de ce groupement panafricain d’ONG.