La faim justifie les moyens

Nicodème Habia, à la tête du Parti des démocrates, une micro formation de l’opposition, a repris mercredi sa grève de la faim pour exiger la libération des ‘détenus politiques’ et la mise en œuvre de réformes politiques.

Il avait cessé de s’alimenter il y a quelques jours et s’était installé devant l’ambassade des Etats-Unis.

Après avoir repris des forces et une alimentation régulière (agoutis, poulets, riz fruits …) pendant quelques jours, il s’est déplacé devant une autre ambassade, celle du Ghana, et jure ne plus rien manger ou boire jusqu’à obtenir satisfaction.

On verra ce qu'il en est dans quelques jours.