La feuille de route du gouvernement

Le président Faure Gnassingbé a rappelé mardi en conseil des ministres les grands axes de ce que doit être l’action gouvernementale.

Sur le plan politique, le gouvernement poursuivra les réformes administratives institutionnelles et constitutionnelles, avec, notamment la politique de décentralisation.

Dans le domaine économique, le Togo a engagé des discussions avec le Fonds monétaire international afin de bénéficier de programme de facilité élargie de crédit. Un dispositif qui permet à la fois de soutenir la croissance et de contrôler l’endettement.

Pour faire du Togo un pays de services et tendre vers la création d’emplois et de plus de développement, le pays poursuivra sa révolution numérique.