La feuille de route est sur la table

Le président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Brou, se trouve à Lomé depuis mercredi. Il doit assurer le suivi des recommandations formulées par l’organisation ouest-africaine pour une sortie de crise.

M. Brou n’est pas venu seul. Il est accompagné par Francis Béhanzin, le commissaire en chargé des affaires politiques, paix et sécurité.

Des rencontres sont prévues avec les deux camps, le pouvoir et la coalition de l’opposition représentés respectivement par Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, et Brigitte Johnson Adjamagbo, la coordinatrice de la coalition.

‘J’en appelle à toutes et à tous, à travailler dans un esprit d’ouverture et de compromis afin que les Togolais puissent s’exprimer, dans les délais requis, leur choix dans le cadre d’élections (législatives, ndlr) libres, transparentes et crédibles conformément à l’esprit et à la lettre de la feuille de route définie par les Chefs d’Etats de la Cedeao’, a déclaré Jean-Claude Brou.

A l'issue des différentes rencontres, un projet d’agenda sera soumis à un comité de suivi qui devra tenir des réunions périodiques avec toutes les parties prenantes pour faire l’état des lieux des progrès réalisés.

La première réunion doit avoir lieu avant la fin de ce mois.