La paix aux Togolais, la paix pour l'Afrique

L'Institut britannique de l'économie et de la paix (Institute for Economics and Peace) vient de publier son étude 'Global Peace Index' qui classe les 163 pays du monde selon leur degré de pacifisme.

En dépit de la menace terroriste, des conflits militaires ou des guerres civiles, le monde semble être plus en paix que lors du dernier rapport publié en 2014.

Le Togo gagne deux points et se classe à la 63e place mondiale devant des pays comme le Maroc, Oman, le Montenegro, ou Chypre.

Au niveau africain, le Togo est 12e.