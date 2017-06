La population largement consultée sur les réformes

La Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles entamera dans les prochains jours une tournée nationale pour solliciter les avis et les suggestions de la population, y compris dans les zones les plus reculées.

Le processus de réflexion est conduit de manière inclusive, souligne Awa-Nana Daboya, la présidente de cet organe chargé de proposer dans les meilleurs délais un texte global qui doit tenir compte de l’histoire du Togo, refléter les réalités et répondre aux aspirations les plus profondes de la population.

La Commission a déjà consulté les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias, la chefferie traditionnelle et les leaders religieux.