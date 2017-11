La 'transformation numérique' du parti UNIR

Les élections législatives et locales auront lieu l’année prochaine. Le temps presse et les partis politiques doivent commencer à s’organiser et mette en place leur stratégie de campagne et leur programme.

Dans ce contexte, les outils numériques (sites internet et réseaux sociaux) sont devenus déterminants pour toucher un public urbain et connecté.

UNIR (majorité présidentielle) a présenté mardi sa nouvelle plateforme. Les responsables de cette formation parlent de ‘transformation numérique’.

Le site se présente comme ‘un outil au service d’une participation citoyenne au débat démocratique.’

Il s’adresse aux militants, mais aussi à tous ceux intéressés par la vie politique, sympathisants ou opposants. Le lieu d’un vrai débat sur des idées fortes.