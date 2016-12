Le Togo redouble d'énergie

Le taux d'électrification est passé de 18% en 2005 à 33% en 2015. Et les autorités poursuivent le programme de modernisation à coup de milliards. Raccordement des foyers et installation d’éclairage public sont programmés dans les secteurs urbains et en zone rurale.

Jeudi à Abobo (35 km de Lomé), le ministre de l’Energie, Marc Ably-Bidamon a inauguré un nouveau réseau de raccordement de 200 habitations et l’installation de 60 lampadaires.

Un investissement de 120 millions de Fcfa souhaité par le président Faure Gnassingbé.

Les travaux à Abobo sont l’illustration de la volonté des pouvoirs publics d’aller vite dans leur politique d’électrification. Une nécessité pour assurer croissance et développement.

Selon M. Bidamon, si le programme se poursuit au rythme prévu, le Togo parviendra à un taux d'électrification de plus de 50% à l'horizon 2020 et de 90% en 2030.