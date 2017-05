Le Togo va devenir un catalyseur de la digitalisation de la société

Lors du séminaire gouvernemental qui vient de se dérouler, la ministre de l’Economie numérique Cina Lawson a présenté dans un exposé étoffé sur le rôle des nouvelles technologies de l’information dans la transformation de la gouvernance et de l’administration publique au Togo.

Le président Faure Gnassingbé souhaite que ses concitoyens puissent disposer d’une administration de qualité qu’ils habitent à Lomé ou dans un hameau reculé.

Dans ce cadre, le développement des réseaux 3G et de l’internet haut débit sont des éléments déterminants de cette volonté de rapprocher les administrés des principaux centres de décision.

Pour Cina Lawson, le Togo doit opérer sa transition numérique. ‘La modernisation de notre administration est le préalable indispensable pour assurer un service public performant et accessible. Ainsi, les outils TIC soutiennent cette modernisation’, a-t-elle souligné.

Cette transition voulue par les pouvoirs publics passe par le nouveau réseau e-gouvernement, l’amélioration du travail collaboratif numérique entre les membres du gouvernement et l’administration, l’accès des Togolais à des sites de service public et, à terme, à ceux des villes et des régions.

Enfin, la dématérialisation des échanges et des formalités permettra au pays de réaliser d’importantes économies et d’affecter ces dépenses à des projets sociaux.